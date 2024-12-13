Пряме фінансування військових бригад у 2025 році залишиться на поточному рівні – Шмигаль

Уряд виділяє 1,1 млрд грн на додаткові дрони для бригад.

Пряме фінансування військових бригад у 2025 році буде не меншим, ніж у поточному році, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду в п’ятницю.

«Цього тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, щоб вони могли швидко закрити найважливіші потреби», — повідомив прем'єр.

За його словами, лише в грудні Міноборони перерахує військовим 4,3 млрд грн, а загальна сума такого фінансування за 11 місяців 2024 року становила 27,2 млрд грн. Із цих коштів:

8,8 млрд грн було витрачено на безпілотники;

3,9 млрд грн — на інше озброєння і техніку;

2,1 млрд грн — на автомобілі;

1,5 млрд грн — на засоби радіоелектронної безпеки.

Шмигаль також підкреслив, що пряме фінансування бригад у 2025 році залишиться на рівні поточного року, що є важливим для швидкої закупівлі дронів. Він додав, що цього року в Україні планують виробити понад 1,5 мільйона таких пристроїв.

Крім того, прем’єр повідомив, що за 10 місяців 2024 року уряд виділив 229 млрд грн на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів та інших продуктів оборонного призначення. Ще 226 млрд грн спрямовано на товари для забезпечення потреб Збройних сил України.

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