Практика судів
  1. В Україні

Кабмін звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей

13:19, 13 грудня 2024
Уряд України вказав на проблеми, які наразі існують, серед яких: встановлення заборон на спілкування із дітьми та відмова у наданні дозволу дітям повернення на Батьківщину.
Кабмін звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей
Фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У тексті звернення йде мова про те, що існують такі проблеми:

– визнання італійськими компетентними органами повноважень законних представників дітей, евакуйованих до Італії у складі закладів інституційного догляду 

– возʼєднання дітей із своїми законними представниками

– встановлення заборон на спілкування із дітьми 

– випадки відмови у наданні дозволу дітям повернення на Батьківщину

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує скасувати інститут нарадчої кімнати, підтримати доплати суддям та скасування зупинки перебігу позовної давності

Парламент на наступному пленарному тижні може підтримати низку законопроектів щодо змін у судочинстві.

Добір на посади суддів місцевих судів 2024 - кандидати складатимуть іспити у червні-серпні

Сформувати фінальний рейтинг учасників добору на посади суддів ВККС планує до кінця літа 2025 року.

Верховний Суд висловився щодо законності звільнення викладача у зв’язку з призовом на військову службу

Позивач просив суд поновити його на посаді викладача і стягнути з академії середній заробіток за час вимушеного прогулу, який на день пред’явлення позову становив 52 407 грн, а також 5000 грн моральної шкоди – що вирішив Верховний Суд.

Жінка влаштувалася на роботу до держоргану з підробленим дипломом юриста – Верховний Суд висловися щодо кваліфікації її дій

Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред’явлено або подано, незалежно від того, чи вдалося досягти поставленої мети – Верховний Суд.

До Цивільного кодексу збираються повернути обмежені строки для звернення до суду

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроект щодо повернення обмеження строком для звернення до суду у цивільних справах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео