Кабмін звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей

Кабінет міністрів України звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
У тексті звернення йде мова про те, що існують такі проблеми:
– визнання італійськими компетентними органами повноважень законних представників дітей, евакуйованих до Італії у складі закладів інституційного догляду
– возʼєднання дітей із своїми законними представниками
– встановлення заборон на спілкування із дітьми
– випадки відмови у наданні дозволу дітям повернення на Батьківщину
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