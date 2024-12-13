Кабмін звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей

Уряд України вказав на проблеми, які наразі існують, серед яких: встановлення заборон на спілкування із дітьми та відмова у наданні дозволу дітям повернення на Батьківщину.

Фото: mil.in.ua

Кабінет міністрів України звернувся до уряду Італії щодо недопущення порушення прав українських дітей. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У тексті звернення йде мова про те, що існують такі проблеми:

– визнання італійськими компетентними органами повноважень законних представників дітей, евакуйованих до Італії у складі закладів інституційного догляду

– возʼєднання дітей із своїми законними представниками

– встановлення заборон на спілкування із дітьми

– випадки відмови у наданні дозволу дітям повернення на Батьківщину

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.