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Кабмин обратился к правительству Италии относительно недопущения нарушения прав украинских детей

13:19, 13 декабря 2024
Правительство Украины указало на существующие проблемы, среди которых: установление запретов на общение с детьми и отказ в предоставлении разрешения детям возвращения на Родину.
Кабмин обратился к правительству Италии относительно недопущения нарушения прав украинских детей
Фото: mil.in.ua
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Кабинет министров Украины обратился к правительству Италии о недопущении нарушения прав украинских детей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В тексте обращения идет речь о том, что существуют следующие проблемы:

– признание итальянскими компетентными органами полномочий законных представителей детей, эвакуированных в Италию в составе учреждений институционального ухода

– воссоединение детей со своими законными представителями

– установление запретов на общение с детьми

– случаи отказа в предоставлении разрешения детям возвращения на Родину

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Кабинет Министров Украины

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