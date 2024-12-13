Кабмин обратился к правительству Италии относительно недопущения нарушения прав украинских детей

Кабинет министров Украины обратился к правительству Италии о недопущении нарушения прав украинских детей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
В тексте обращения идет речь о том, что существуют следующие проблемы:
– признание итальянскими компетентными органами полномочий законных представителей детей, эвакуированных в Италию в составе учреждений институционального ухода
– воссоединение детей со своими законными представителями
– установление запретов на общение с детьми
– случаи отказа в предоставлении разрешения детям возвращения на Родину
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