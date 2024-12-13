Кабмин обратился к правительству Италии относительно недопущения нарушения прав украинских детей

Правительство Украины указало на существующие проблемы, среди которых: установление запретов на общение с детьми и отказ в предоставлении разрешения детям возвращения на Родину.

Фото: mil.in.ua

Кабинет министров Украины обратился к правительству Италии о недопущении нарушения прав украинских детей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В тексте обращения идет речь о том, что существуют следующие проблемы:

– признание итальянскими компетентными органами полномочий законных представителей детей, эвакуированных в Италию в составе учреждений институционального ухода

– воссоединение детей со своими законными представителями

– установление запретов на общение с детьми

– случаи отказа в предоставлении разрешения детям возвращения на Родину

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