Верховная Рада планирует упразднить институт совещательной комнаты, поддержать доплаты судьям и отмену остановки течения исковой давности

Парламент на следующей пленарной неделе может поддержать ряд законопроектов об изменениях в судопроизводстве.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию ряд законопроектов, касающихся судопроизводства. Их могут рассмотреть уже на следующей пленарной неделе.

Как отметил член Комитета, народный депутат Роман Бабий, речь идет о таких законопроектах.

Законопроект №9445, модифицирующий стадию «совещательной комнаты» в стадию «принятия судебного решения». Пребывание суда в «совещательной комнате» не будет обязательным, однако гарантии тайны принятия судебного решения сохраняются. Законопроект рекомендовали принять во втором чтении и целом. Подробно о нем раньше писала «Судебно-юридическая газета».

Также Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект №12244-1, предлагающий установить специальные доплаты судьям судов, осуществляющих правосудие на территориях активных боевых действий или территориях возможных боевых действий. Такие доплаты уже предусмотрены для всех госслужащих на соответствующих территориях. Подробно о законопроекте и какие доплаты предлагают судьям, ранее писала «Судебно-юридическая газета».

В первом чтении рекомендовали принять №12073, четко устанавливающий сроки, в которые заключенным и осужденным должно быть обеспечено предоставление бесплатной юридической помощи (детали по ссылке).

Также в первом чтении предложили поддержать №11315, исключающий из ГК положения, останавливающие течение исковой давности на период действия военного положения.

«В начале полномасштабного вторжения не было определенности в обеспечении гражданам оперативного доступа к суду. Сейчас судебная система более-менее адаптировалась, суды стабильно работают, поэтому возник вопрос в целесообразности такой остановки», - пояснил Роман Бабий. Раньше мы описывали предлагаемые изменения.

Комитет рассмотрел законопроекты №12148 и альтернативный №12148-1, которыми предлагают внести изменения в Гражданский кодекс — временно предусмотреть для отдельных категорий заемщиков и лизингополучателей возможность не платить штрафы, другие платежи, предотвратить обращение взыскания на заложенное имущество.

«Речь о предпринимателях, которые из-за войны потеряли заложенное имущество, потеряли возможность вести хозяйственную деятельность, из-за чего не могут своевременно осуществлять оплаты банкам и лизинговым учреждениям.

Законопроект будет дорабатываться и уточняться до второго чтения, но как концепцию комитет поддержал № 12148 и рекомендовал принять его в первом чтении за основу», - пояснил депутат.

Кроме того, были рассмотрены законопроекты №11128 и альтернативный №11128-1, предлагающие согласовать положения Гражданского кодекса с положениями Закона «О потребительском кредитовании». Первый комитет рекомендовал принять в первом чтении.

Также в первом чтении предложили принять №10301, предлагающий ввести в судах специализацию судей по рассмотрению дел о военных уголовных правонарушениях, уголовных правонарушениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

«В ходе обсуждения в очередной раз упомянули о целесообразности создания специализированных военных судов. Однако в силу объективных причин это потребует дополнительных финансов и затянется надолго. Поэтому новая специализация может стать первым шагом в создании отдельной военной юрисдикции судов.

Ко второму чтению текст будет дорабатываться, поскольку в нынешних условиях вызывает сомнение обязательность специализации в малочисленных судах, где не хватает судей», - пояснил Роман Бабий.

Подробно о данном законопроекте о введении специализации ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Автор: Наталя Мамченко

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