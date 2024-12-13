Верховная Рада собирается отменить остановку срока обращения в суд по гражданским делам, которая была введена в январе 2024 года

В январе 2024 года в Гражданский кодекс внесли норму об остановке течения исковой давности, а теперь ее собираются отменить.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 30 января 2024 вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом. То есть останавливается течение срока, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Речь идет о Законе «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства» 3450-IX (законопроект 9288).

В соответствии с изменениями, вступившими в силу 30 января, в пункте 19 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса записано, что в период действия военного положения исковая давность, определенная настоящим Кодексом, останавливается на срок действия такого положения.

Впрочем, уже в конце мая в парламенте появился законопроект 11315, которым предлагается отменить эту остановку, исключив пункт 19 вообще. Инициаторами проекта выступили Ярослав Рущишин, Алексей Мовчан, Дмитрий Наталуха, Наталья Пипа, Ярослав Юрчишин и Игорь Марчук.

12 декабря Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал принять этот законопроект за основу.

Как объясняют авторы законопроекта об отмене нормы по остановке течения исковой давности, «отдельные случаи, когда лицо длительное время привлекается в составе военизированных формирований к боевым действиям или по другим уважительным причинам, связанным с боевыми действиями, не имеет возможности вовремя обратиться к суда за защитой своих прав, не могут оправдывать остановку течения исковой давности в целом в государстве».

Они отмечают, что в таких случаях ч. 5 ст. 267 ГК предусмотрена возможность восстановить срок исковой давности, «если суд признает уважительными причины пропуска исковой давности, нарушенное право подлежит защите».

«Военное положение длится более 2 лет, при таких условиях институт исковой давности нивелирован, на сегодняшний день острая потребность обеспечить конституционное право на защиту своих прав и законных интересов путем продления процессуальных сроков и сроков исковой давности на срок действия военного положения утратила актуальность.

Остановка сроков исковой давности на сегодняшний день не актуальна, ведь судебная система работает и, кто имеет желание, может защищать свои права в суде, а в отдельных, действительно уважаемых случаях (таких как привлечение лица к боевым действиям) срок исковой давности может быть не применен на основании ч. 5 ст. 267 ГК» - указали депутаты.

Вместе с тем, Комитет считает целесообразным во время подготовки ко второму чтению отсрочить вступление в силу закона на определенный срок.

Следует также отметить, что Исследовательская служба Верховной Рады считает, что остановка течения исковой давности на срок действия военного положения в Украине свидетельствует о вынужденной (форс-мажорной) необходимости защиты гражданских прав и интересов лица в условиях непреодолимой силы, а отмена этой временной нормы содержит риск негативного общественного резонанса относительно ослабления законодательных гарантий защиты прав наследников в наследственных правоотношениях во время действия в Украине военного положения.

ГНЭУ ВР отмечает, что идея полной отмены остановки течения исковой давности в условиях военного положения вызывает замечания, поскольку такое приведет к тому, что разные физические и юридические лица в таких условиях будут находиться в неравных (в зависимости от территории и, соответственно, причин) условиях о доступе к правосудию, обеспечение которого происходит через процедуру подачи иска в суд.

Речь идет, например, о территориях, которые не пострадали от военных действий, и территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы, – на последних может не быть доступа к электроэнергии (возможность электронного судопроизводства), почты и любого другого связи, что объективно будет исключать возможность подачи иска, доказательств и т.п., а отмена остановки течения исковая давность приведет к невозможности защиты нарушенного права соответствующих лиц, в том числе, впоследствии после деоккупации соответствующей территории.

В связи с приведенным ГНЭУ ВР считает, что предложение законопроекта будет нарушать гарантированное Конституцией Украины право человека и гражданина на судебную защиту.

Верховный Суд отметил, что предложенная законодательная инициатива целесообразна, по своему целевому назначению исковая давность направлена ​​на гарантирование правовой определенности как в законодательстве в целом, так и в поведении субъектов соответствующих правоотношений в частности. Только сам факт введения в Украине военного положения на сегодняшний день не может быть самостоятельным обстоятельством остановки течения исковой давности, определенного Гражданским кодексом Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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