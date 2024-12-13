Практика судов
  1. В Украине

Какие препараты для детей появятся в рамках программы Доступные лекарства

12:06, 13 декабря 2024
В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе препараты для детей.
Какие препараты для детей появятся в рамках программы Доступные лекарства
Источник фото: Pawel Czerwinski / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство здравоохранения заявило о расширении в 2025 году программы «Доступные лекарства». В частности, на это в бюджете заложено 6,6 млрд грн.

В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также препараты для лечения:

  • боли и оказания паллиативной помощи;
  • болезней эндокринной системы;
  • метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
  • глаукомы;
  • мигрени;
  • некоторых заболеваний у детей;

В программе будут предусмотрены лекарственные средства в виде капель и мазей.

Для детей появятся, в частности, препараты для лечения инфекций, борьбы с инфекциями уха и глаз, лечения болезней, вызванными паразитами.

В Нацслужбе здоровья ответили, когда заработает новая программа доступных лекарств, в которую войдут препараты для детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Сформировать финальный рейтинг участников отбора на должности судей ВККС планирует до конца лета 2025 года

Верховный Суд высказался по поводу законности увольнения преподавателя в связи с призывом на военную службу

Истец просил суд восстановить его в должности преподавателя и взыскать с академии средний заработок за время вынужденного прогула, который на день предъявления иска составлял 52 407 грн, а также 5000 грн морального ущерба – что решил Верховный Суд.

Женщина устроилась на работу в госорган с поддельным дипломом юриста – Верховный Суд высказался по поводу квалификации ее действий

Использование заведомо подложного документа является законченным преступлением с момента, когда документ предъявлен или подан, независимо от того, удалось ли достичь поставленных целей – Верховный Суд.

В Гражданский кодекс собираются вернуть ограниченные сроки для обращения в суд

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект о возврате ограничения сроком для обращения в суд по гражданским делам.

Действия ВККС в вопросе прекращения бессрочных командировок судей создают угрозу для осуществления правосудия – Совет судей

Совет судей Украины обратил внимание, что решение ВККС относительно прекращения бессрочной командировки судьи, рассматривающего резонансное дело, создает немало проблем, как для судей, так и для участников судебных процессов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео