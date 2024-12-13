Какие препараты для детей появятся в рамках программы Доступные лекарства

В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе препараты для детей.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство здравоохранения заявило о расширении в 2025 году программы «Доступные лекарства». В частности, на это в бюджете заложено 6,6 млрд грн.

В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также препараты для лечения:

боли и оказания паллиативной помощи;

болезней эндокринной системы;

метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы;

мигрени;

некоторых заболеваний у детей;

В программе будут предусмотрены лекарственные средства в виде капель и мазей.

Для детей появятся, в частности, препараты для лечения инфекций, борьбы с инфекциями уха и глаз, лечения болезней, вызванными паразитами.

В Нацслужбе здоровья ответили, когда заработает новая программа доступных лекарств, в которую войдут препараты для детей.

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