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Когда заработает новая программа доступных лекарств, в которую войдут препараты для детей

23:48, 9 декабря 2024
Программа будет расширяться постепенно.
Когда заработает новая программа доступных лекарств, в которую войдут препараты для детей
Источник фото: Laurynas Me / Unsplash
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство здравоохранения заявило о расширении в 2025 году программы «Доступные лекарства». В частности, на это в бюджете заложено 6,6 млрд грн.

В обновленную программу войдет более 30 новых действующих веществ, в том числе комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также препараты для лечения:

  • боли и оказания паллиативной помощи;
  • болезней эндокринной системы;
  • метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
  • глаукомы;
  • мигрени;
  • некоторых заболеваний у детей;

В программе будут предусмотрены лекарственные средства в виде капель и мазей.

В Нацслужбе здоровья объяснили, что программа будет расширяться постепенно. Некоторые препараты войдут в программу в первой половине года, часть – с июля.

Расширение программы происходит в рамках правительственной инициативы «Зимняя поддержка».

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Минздрав здравоохранение

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