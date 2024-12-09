Коли запрацює нова програма доступних ліків, у яку увійдуть препарати для дітей

Програма розширюватиметься поступово.

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Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров'я заявило про розширення у 2025 році програми «Доступні ліки». Зокрема, на це в бюджеті закладено 6,6 млрд грн.

До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також препарати для лікування:

болю та надання паліативної допомоги;

хвороб ендокринної системи;

метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;

глаукоми;

мігрені;

деяких захворювань у дітей;

У програмі будуть передбачені лікарські засоби у формі крапель і мазей.

У Нацслужбі здоров'я пояснили, що програма розширюватиметься поступово. Деякі препарати увійдуть в програму в першій половині року, частина – з липня.

Розширення програми відбувається в межах урядової ініціативи «Зимова підтримка».

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