Які основні види податкових ризиків – пояснення ДПС

В Україні впроваджено систему управління податковими ризиками.

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З 31 липня 2024 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №854, яка започатковує експериментальний проєкт із функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) у Державній податковій службі.

Відповідно до документу, система охоплює чотири ключові категорії ризиків:

Ризик реєстрації: платники податків не стають на облік або не реєструються належним чином.

Ризик звітності: подання звітності із запізненням або її повна відсутність.

Ризик сплати: несвоєчасна чи неповна сплата податків, що спричиняє накопичення боргу.

Ризик декларування: некоректне декларування доходів через помилки або свідоме спотворення даних.

Система покликана створити єдиний підхід до управління податковими ризиками, підвищити ефективність роботи податкових органів і зосередити увагу на найбільш критичних проблемах у сфері адміністрування податків і зборів.

Впровадження новації має забезпечити прозорість, системність і контроль за дотриманням податкового законодавства, що сприятиме зниженню рівня порушень.

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