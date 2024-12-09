Які основні види податкових ризиків – пояснення ДПС

З 31 липня 2024 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №854, яка започатковує експериментальний проєкт із функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) у Державній податковій службі.
Відповідно до документу, система охоплює чотири ключові категорії ризиків:
Система покликана створити єдиний підхід до управління податковими ризиками, підвищити ефективність роботи податкових органів і зосередити увагу на найбільш критичних проблемах у сфері адміністрування податків і зборів.
Впровадження новації має забезпечити прозорість, системність і контроль за дотриманням податкового законодавства, що сприятиме зниженню рівня порушень.
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