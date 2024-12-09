Какие основные виды налоговых рисков – объяснение ГНС

В Украине внедрена система управления налоговыми рисками.

С 31 июля 2024 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №854, которое начинает экспериментальный проект по функционированию системы управления налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Государственной налоговой службе.

Согласно документу, система охватывает четыре ключевые категории рисков:

Риск регистрации: налогоплательщики не становятся на учет или не регистрируются должным образом.

Риск отчетности: представление отчетности с опозданием или ее полное отсутствие.

Риск уплаты: несвоевременная или неполная уплата налогов, что приводит к накоплению долга.

Риск декларирования: некорректное декларирование доходов из-за ошибок или сознательного искажения данных.

Система призвана создать единый подход к управлению налоговыми рисками, повысить эффективность работы налоговых органов и сосредоточить внимание на наиболее критических проблемах в сфере администрирования налогов и сборов.

Внедрение новации должно обеспечить прозрачность, системность и контроль за соблюдением налогового законодательства, что будет способствовать снижению уровня нарушений.

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