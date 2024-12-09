Какие основные виды налоговых рисков – объяснение ГНС

С 31 июля 2024 года вступило в силу постановление Кабинета Министров №854, которое начинает экспериментальный проект по функционированию системы управления налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Государственной налоговой службе.
Согласно документу, система охватывает четыре ключевые категории рисков:
Система призвана создать единый подход к управлению налоговыми рисками, повысить эффективность работы налоговых органов и сосредоточить внимание на наиболее критических проблемах в сфере администрирования налогов и сборов.
Внедрение новации должно обеспечить прозрачность, системность и контроль за соблюдением налогового законодательства, что будет способствовать снижению уровня нарушений.
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