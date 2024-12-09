Конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей – когда можно подавать документы

Документы для участия в конкурсе на должности двух судей КСУ по квоте Съезда судей можно подать с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Совет судей Украины 9 декабря объявил конкурс на две вакантные должности судей Конституционного суда Украины.

Согласно решению Совета судей, документы для участия в конкурсе можно подать с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года включительно.

Напомним, что 6 декабря Совещательная группа экспертов признала трех кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Съезда судей не соответствующими признанному уровню компетентности в сфере права.

Кроме того, в мае 2024 года Совещательная группа экспертов определила только двух претендентов на одну должность КСУ по квоте Съезда судей, следовательно, еще одна должность судей КСУ тоже осталась незаполненной.

Автор Вячеслав Хрипун

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