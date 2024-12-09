Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи

Документи для участі у конкурсі на посади двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.

Рада суддів України 9 грудня оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України.

Згідно з рішенням РСУ, документи для участі у конкурсі можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року включно.

Нагадаємо, що 6 грудня Дорадча група експертів визнала трьох кандидатів на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

Крім того, у травні 2024 року Дорадча група експертів визначила тільки двох претендентів на одну посаду КСУ по квоті З’їзду суддів, відтак ще одна посада суддів КСУ теж залишилася незаповненою.

Автор В’ячеслав Хрипун

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