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Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи

17:37, 9 грудня 2024
Документи для участі у конкурсі на посади двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.
Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи
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Рада суддів України 9 грудня оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України.

Згідно з рішенням РСУ, документи для участі у конкурсі можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року включно.

Нагадаємо, що 6 грудня Дорадча група експертів визнала трьох кандидатів на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

Крім того, у травні 2024 року Дорадча група експертів визначила тільки двох претендентів на одну посаду КСУ по квоті З’їзду суддів, відтак ще одна посада суддів КСУ теж залишилася незаповненою.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя КСУ

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Конкурс на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів – коли можна подавати документи

Документи для участі у конкурсі на посади двох суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна подати з 10 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.

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