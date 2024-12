ЄСПЛ визнав неприйнятною скаргу в справі, де порушення вимоги небезстороннього суду були спричиненні діями самих заявників

У справі «Zoran Mamić against Croatia and two other applications» перший і другий заявники займали ключові керівні посади у футбольному клубі «Динамо Загреб», а третій заявник є податковим інспектором.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA