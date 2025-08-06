Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго, — Ірина Верещук

Ірина Верещук закликала «прямо подивитися в очі реальності та налаштуватися на довгу війну».

Фото: Мінреінтеграції

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Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук зазначила, що завершення війни не варто очікувати найближчим часом. Вона акцентувала увагу на ризиках, які несе ігнорування реальної ситуації, та закликала громадян підготуватися до затяжного протистояння.

За її словами, багато хто досі не до кінця усвідомлює, що війна може тривати значно довше, ніж сподівається суспільство.

"Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться. Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - заявила Верещук.

Вона підкреслила, що таке заперечення реальності є небезпечним.

"Таке зміщення фокуса з війни на "невійну" демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас", - переконана Верещук.

За її словами, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні.

"Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - вважає заступниця керівника ОП.

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