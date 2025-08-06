Мы не совсем принимаем, что эта война надолго — Ирина Верещук

Ирина Верещук призвала «прямо посмотреть в глаза реальности и настроиться на долгую войну».

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Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук отметила, что завершение войны не следует ожидать в ближайшее время. Она акцентировала внимание на рисках, которые несет игнорирование реальной ситуации и призвала граждан подготовиться к затяжному противостоянию.

По ее словам, многие до сих пор не до конца осознают, что война может продолжаться значительно дольше, чем надеется общество.

"Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", - заявила Верещук.

Она подчеркнула, что такое отрицание реальности опасно.

"Такое смещение фокуса с войны на "невойну" демобилизует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость. А вот если мы прямо посмотрим в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас", - убеждена Верещук.

По ее словам, речь идет о том, насколько сильно и насколько долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.

"Это тот случай, когда выносливость означает победу", – считает заместитель руководителя ОП.

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