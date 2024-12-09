Оголошено конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів

Заповнити посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поки що не вдається.

Рада суддів України 9 грудня 2024 року оголосила конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що 6 грудня Дорадча група експертів визнала трьох кандидатів на посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів такими, що не відповідають визнаному рівню компетентності у сфері права.

Крім того, у травні 2024 року Дорадча група експертів визначила тільки двох претендентів на одну посаду КСУ по квоті З’їзду суддів, відтак ще одна посада суддів КСУ теж залишилася незаповненою.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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