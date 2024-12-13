Які препарати для дітей з'являться в межах програми Доступні ліки

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров'я заявило про розширення у 2025 році програми «Доступні ліки». Зокрема, на це в бюджеті закладено 6,6 млрд грн.
До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також препарати для лікування:
У програмі будуть передбачені лікарські засоби у формі крапель і мазей.
Для дітей з’являться, зокрема, препарати для лікування інфекцій, для боротьби з інфекціями вуха та очей, лікування хвороб, спричиненими паразитами.
У Нацслужбі здоров'я відповіли, коли запрацює нова програма доступних ліків, у яку увійдуть препарати для дітей.
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