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Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон

30 января вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом.

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Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон

11:10, 30 января 2024
30 января вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом.
Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон
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30 января 2024 вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом.

Речь идет о Законе «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усовершенствовании порядка открытия и оформления наследства» 3450-IX (законопроект 9288).

Согласно изменениям, вступившим в силу 30 января, пункт 19 Заключительных и переходных положений Гражданского кодекса изложен в следующей редакции:

«В период действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, течение исковой давности, определенный настоящим Кодексом, останавливается на срок действия такого положения».

Напомним, в действующей до этого редакции от марта 2022 соответствующий пункт 19 предусматривал, что в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения сроки, определенные статьями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Гражданского кодекса срок его действия.

Также изменениями в другой редакции изложена статья 1221 ГК, которая определяет, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства – местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

Если наследодатель имел последнее место жительства на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом «О международном частном праве».

Кроме того, одновременно с вступлением в силу закона 3450-IX вступил в силу закон №3449-IX.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала содержание этих законов.

Автор: Наталья Мамченко 

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