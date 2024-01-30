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Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон

11:10, 30 січня 2024
30 січня набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.
Перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом, зупиняється на час воєнного стану, - набув чинності закон
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30 січня 2024 року набув чинності закон, який визначає, що на строк дії воєнного стану в Україні зупиняється перебіг позовної давності, визначений Цивільним кодексом.

Йдеться про Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» 3450-IX  (законопроект 9288).

Відповідно до змін, які набули чинності 30 січня, пункт 19 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу викладено у наступній редакції:

«У період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перебіг позовної давності, визначений цим Кодексом, зупиняється на строк дії такого стану».

Нагадаємо, у чинній до цього редакції від березня 2022 року відповідний пункт 19 передбачав, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу, продовжуються на строк його дії.

Також змінами в іншій редакції викладено статтю 1221 ЦК, яка визначає, що місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону «Про міжнародне приватне право».

Крім того, одночасно с набуттям чинності законом 3450-IX набув чинності закон №3449-IX.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала зміст цих законів.

Автор: Наталя Мамченко 

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