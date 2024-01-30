ВККС рекомендовала назначить на должности 6 судей

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

В понедельник, 29 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о рекомендациях по назначению на должности судей. Об этом говорится в пресс-службе ВККС.

Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия решила рекомендовать:

- Дедик Нину Петровну для назначения на должность судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области;

- Зорик Николая Владимировича для назначения на должность судьи Ковпаковского районного суда города Сумы;

- Варгараки Сергея Михайловича для назначения на должность судьи Арцизского районного суда Одесской области;

- Пересунько Ярослава Владимировича для назначения на должность судьи Сосновского районного суда города Черкассы;

- Гуренко Максима Александровича для назначения на должность судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области;

- Нестеренко Алексея Михайловича для назначения на должность судьи Ингулецкого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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