ВККС рекомендувала призначити на посади 6 суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У понеділок, 29 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це йдеться у пресслужбі ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія вирішила рекомендувати:

- Дедик Ніну Петрівну для призначення на посаду судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області;

- Зоріка Миколу Володимировича для призначення на посаду судді Ковпаківського районного суду міста Суми;

- Варгаракі Сергія Михайловича для призначення на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області;

- Пересунька Ярослава Володимировича для призначення на посаду судді Соснівського районного суду міста Черкаси;

- Гуренка Максима Олександровича для призначення на посаду судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- Нестеренка Олексія Михайловича для призначення на посаду судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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