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Гендер і ринок праці: як українське законодавство гарантує рівні права для чоловіків та жінок

17:17, 30 січня 2024
Роботодавець зобов’язаний забезпечити жінкам та чоловікам рівні права та можливості при працевлаштуванні.
Гендер і ринок праці: як українське законодавство гарантує рівні права для чоловіків та жінок
Джерело фото: oppb.com.ua
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці підкреслює, що українське законодавство гарантує відсутність будь-яких привілеїв чи обмежень на підставі статі. Згідно з Конституцією, рівність чоловіків та жінок в суспільному житті, зокрема, у сфері працевлаштування, є невід’ємним принципом. Це означає, що протягом усього періоду праці працівника, незалежно від статі, гарантується рівність прав та можливостей.

Принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків закріплено також у Кодексі законів про працю України. Згідно зі статтями 21 та 22, держава забезпечує рівність трудових прав для всіх громадян, незалежно від статі. Будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи надання переваг на підставі статі укладання, зміни чи припинення трудового договору є неприпустимим.

Роботодавці також зобов'язані забезпечувати рівні права та можливості для жінок і чоловіків у всіх аспектах праці: працевлаштуванні, просуванні, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Важливою є також можливість суміщення трудової діяльності з сімейними обов'язками, рівна оплата праці при однаковій кваліфікації та умови праці.

Трудове законодавство забороняє роботодавцям вказувати стать у рекламних оголошеннях щодо вакансій та надавати переваги на підставі статі при наймі працівників. Запровадження позитивних заходів для усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків також є можливим згідно із законодавством.

Впровадження принципу гендерної рівності сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, гармонійному розвитку професійної кар'єри та створенню рівних умов для всіх працівників, незалежно від статі.

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