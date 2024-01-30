Гендер и рынок труда: как украинское законодательство гарантирует равные права для мужчин и женщин

Работодатель обязан обеспечить женщинам и мужчинам равные права и возможности при трудоустройстве.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда подчеркивает, что украинское законодательство гарантирует отсутствие каких-либо привилегий или ограничений на основании пола. Согласно Конституции, равенство мужчин и женщин в общественной жизни, в частности, в сфере трудоустройства, является неотъемлемым принципом. Это означает, что в течение всего периода труда работника, независимо от пола, гарантируется равенство прав и возможностей.

Принцип равенства трудовых прав женщин и мужчин закреплен также в Кодексе законов о труде Украины. Согласно статьям 21 и 22, государство обеспечивает равенство трудовых прав для всех граждан, независимо от пола. Любое прямое или косвенное ограничение прав или предоставление преимуществ на основании пола при заключении, изменении или прекращении трудового договора недопустимо.

Работодатели также обязаны обеспечивать равные права и возможности для женщин и мужчин во всех аспектах труда: трудоустройстве, продвижении, повышении квалификации и переподготовке. Важна также возможность совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, равная оплата труда при одинаковой квалификации и условия труда.

Трудовое законодательство запрещает работодателям указывать пол в рекламных объявлениях о вакансиях и предоставлять преимущества на основании пола при найме работников. Введение позитивных мер для устранения дисбаланса между возможностями женщин и мужчин также возможно согласно законодательству.

Внедрение принципа гендерного равенства способствует эффективному использованию трудовых ресурсов, гармоничному развитию профессиональной карьеры и созданию равных условий для всех работников, независимо от пола.

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