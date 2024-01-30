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Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон

30 января вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

  1. В Украине

Выдурила 800 000 грн на сайте знакомств, выдавая себя за военного: разоблачили курсантку правоохранительного вуза

11:05, 30 января 2024
Девушка просила в соцсети деньги на лечение, выдавая себя за военного.
Выдурила 800 000 грн на сайте знакомств, выдавая себя за военного: разоблачили курсантку правоохранительного вуза
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Правоохранители сообщили о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов Днепропетровщины, которая обманула жительницу Днепра более чем на 800 тыс. гривен. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, а фото украла со страницы настоящего человека в одной из социальных сетей. Познакомившись с другой девушкой, она начала писать романтические сообщения от имени вымышленного парня. Потерпевшая, не подозревая, кто действительно прячется за анкетой, дала свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах, а также периодически общаться по телефону.

«Для того чтобы голос поклонника не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связях, поэтому так и разговаривает.

Впоследствии «поклонник» написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, из-за чего в ближайшее время встретиться вживую не получится, но пообещал периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу», - говорится в сообщении.

Так называемой племянницей, частенько приносившей подарки, оказалась сама подозреваемая.

В один из моментов «боец» сообщил, что попал вблизи Бахмута под вражеские обстрелы и получил серьезное боевое ранение и начал просить деньги на операцию. Считая мужчину своим парнем, потерпела, позаимствовавшись у знакомых и родственников более 800 тыс. гривен, все отправила на счет мошенницы.

Курсантке сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Также судом ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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