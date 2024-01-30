Европарламент начал расследование обвинений в связях латвийского депутата с фсб россии

В Латвии неоднократно звучали обвинения относительно связей депутата от Латвии Татьяны Жданок с фсб россии.

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В Европарламенте начато расследование обвинений в связях депутата от Латвии Татьяны Жданок с фсб россии. Председатель Европарламента Роберта Мецола выразил серьезную обеспокоенность относительно этой информации и передал дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, - сообщил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс изданию Deutsche Welle.

"Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование", - пояснил Ласс. Президент Европарламента также внесет этот вопрос на рассмотрение конференции председателей - политического органа, ответственного за отношения с другими институтами Евросоюза и национальными парламентами.

Пресс-служба Европарламента пока воздерживается от комментариев относительно обвинений против Жданок, но добавляет, что подобные обвинения уже ранее высказывались в Латвии. Если выявлено нарушение кодекса поведения, это может привести к введению санкций со стороны председателя Европарламента, что будет объявлено на пленарном заседании. Решение о возможном снятии евродепутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

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