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Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

  1. В мире

Европарламент начал расследование обвинений в связях латвийского депутата с фсб россии

12:56, 30 января 2024
В Латвии неоднократно звучали обвинения относительно связей депутата от Латвии Татьяны Жданок с фсб россии.
Европарламент начал расследование обвинений в связях латвийского депутата с фсб россии
Источник фото: nv.ua
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В Европарламенте начато расследование обвинений в связях депутата от Латвии Татьяны Жданок с фсб россии. Председатель Европарламента Роберта Мецола выразил серьезную обеспокоенность относительно этой информации и передал дело в Консультативный комитет по кодексу поведения, - сообщил официальный представитель спикера Европарламента Юрий Ласс изданию Deutsche Welle.

"Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование", - пояснил Ласс. Президент Европарламента также внесет этот вопрос на рассмотрение конференции председателей - политического органа, ответственного за отношения с другими институтами Евросоюза и национальными парламентами.

Пресс-служба Европарламента пока воздерживается от комментариев относительно обвинений против Жданок, но добавляет, что подобные обвинения уже ранее высказывались в Латвии. Если выявлено нарушение кодекса поведения, это может привести к введению санкций со стороны председателя Европарламента, что будет объявлено на пленарном заседании. Решение о возможном снятии евродепутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

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