Миллионные хищения во время ремонта детского футбольного поля: будут судить подрядчика

Подрядчик завысил объемы фактически выполненных работ.

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В Киеве в суд направлен обвинительный акт в отношении директора подрядной организации по обвинению в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, между коммунальным предприятием «Спортивный комплекс», подчиняющимся Департаменту молодежи и спорта КГГА, и подрядной организацией были заключены договоры на капитальный ремонт футбольного поля и спортивных площадок.

«На основании актов выполненных работ на счета подрядчика были перечислены бюджетные средства.

Вместе с тем проведенными в ходе досудебного расследования экспертными исследованиями установлено, что объемы фактически выполненных работ завышены, а размер ущерба столичному бюджету составляет почти 3 млн гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее в рамках этого же уголовного производства окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора коммунального предприятия по обвинению в служебной халатности.

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