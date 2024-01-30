Минюст подал иск в суд о применении санкций против российского предпринимателя и его жены

Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд относительно санкций против российского предпринимателя и жены за поддержку оккупации.

29 января 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд по применению санкций, определенных пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", к лицам, которые представляют угрозу национальной безопасности. Среди этих лиц Саввиди Иван Игнатьевич, Саввиди Кирияки Георгиевна, а также два юридических лица - Частное акционерное общество "Пентопак" и Дочернее предприятие "Атлантис-Пак Украина". Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Саввиди Иван Игнатович, российский предприниматель греческого происхождения, является президентом Федеральной национально-культурной автономии греков России, которая выступает за идеологическую поддержку действий государства-агрессора. Его связи и материальная поддержка направлены на глорификацию власти РФ и участников военных действий в Украине. Эта деятельность имеет длительный характер и отмечается постоянной поддержкой с 2014 года.

Саввиди Кирияки Георгиевна, жена Саввиди Ивана, владеет компаниями, которые фактически принадлежат ее мужу. Она является номинальной владелицей Частного акционерного общества "Пентопак" и Дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина" через юридическое лицо Костерам Холдингс Лимитед.

Указано, что действия этих лиц направлены на поддержку оккупационной власти на временно оккупированных территориях, включая предоставление материально-технической помощи самопровозглашенным органам и их руководству. Санкции предусматривают возможные ограничения их деятельности в Украине и за ее пределами.

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