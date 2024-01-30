Внесены изменения в Порядок использования документов Национального архивного фонда

Было изменено заявление пользователя архивными документами, а некоторые пункты заявления отныне не являются обязательными для заполнения.

Государственная архивная служба Украины сообщила, что внесли изменения в нормативно-правовые акты, направленные на их согласование с нормами действующего законодательства и улучшение доступа граждан к архивным документам.

Приказом Министерства юстиции Украины от 18 января 2024 г. № 174/5 внесены изменения в Порядок пользования документами Национального архивного фонда, принадлежащими государству, территориальным общинам. Изменилось заявление пользователя архивными документами. Некоторые пункты заявления теперь не являются обязательными для заполнения. Это пункты, относящиеся к образованию, местам работы пользователя, а также темам и целям архивного исследования. Такие изменения отвечают действующему законодательству о защите персональной информации.

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