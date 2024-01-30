Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. В Украине

ГНС разъяснила нюансы возврата сумм ошибочно или излишне уплаченных налогов через единый счет

15:25, 30 января 2024
Налогоплательщик имеет право через е-кабинет определить направление использования суммы ошибочно и/или излишне уплаченных ПО и пени, имеющихся на дату формирования Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика.
ГНС разъяснила нюансы возврата сумм ошибочно или излишне уплаченных налогов через единый счет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила нюансы возврата сумм ошибочно и/или излишне уплаченных налогов через единый счет.

Так, нормами п. 35-1.8 НКУ установлено: суммы ошибочно и/или излишне уплаченных налогоплательщиком денежных обязательств (обязательств по единому взносу) и пени, по данным контролирующего органа, считаются поступившими на единый счет средствами и учитываются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, при формировании Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика на дату формирования такого Реестра.

Налогоплательщик вправе через Электронный кабинет определить направление использования суммы ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени, имеющихся на дату формирования Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика, которые должны учитываться при формировании такого Реестра.

Положения этого пункта не лишают налогоплательщика права на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в порядке, определенном ст. 43 настоящего Кодекса.

Реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика, направленный в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, в составе сводного реестра платежей с единого счета, становится доступным для пересмотра таким налогоплательщиком через Электронный кабинет в порядке, предусмотренном ст. 42-1 настоящего Кодекса (п. 35-1.9 НКУ).

Согласно п. 35-1.10 НКУ порядок функционирования единого счета и выполнения норм настоящей статьи центральными органами исполнительной власти установлены Постановлением КМУ от 29.04.2020 №321 «Об утверждении Порядка функционирования единого счета и выполнении норм статьи 35 экз. 1 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти» с изменениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді