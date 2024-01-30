ГНС разъяснила нюансы возврата сумм ошибочно или излишне уплаченных налогов через единый счет

Налогоплательщик имеет право через е-кабинет определить направление использования суммы ошибочно и/или излишне уплаченных ПО и пени, имеющихся на дату формирования Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила нюансы возврата сумм ошибочно и/или излишне уплаченных налогов через единый счет.

Так, нормами п. 35-1.8 НКУ установлено: суммы ошибочно и/или излишне уплаченных налогоплательщиком денежных обязательств (обязательств по единому взносу) и пени, по данным контролирующего органа, считаются поступившими на единый счет средствами и учитываются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, при формировании Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика на дату формирования такого Реестра.

Налогоплательщик вправе через Электронный кабинет определить направление использования суммы ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени, имеющихся на дату формирования Реестра платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика, которые должны учитываться при формировании такого Реестра.

Положения этого пункта не лишают налогоплательщика права на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в порядке, определенном ст. 43 настоящего Кодекса.

Реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного налогоплательщика, направленный в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, в составе сводного реестра платежей с единого счета, становится доступным для пересмотра таким налогоплательщиком через Электронный кабинет в порядке, предусмотренном ст. 42-1 настоящего Кодекса (п. 35-1.9 НКУ).

Согласно п. 35-1.10 НКУ порядок функционирования единого счета и выполнения норм настоящей статьи центральными органами исполнительной власти установлены Постановлением КМУ от 29.04.2020 №321 «Об утверждении Порядка функционирования единого счета и выполнении норм статьи 35 экз. 1 Налогового кодекса Украины центральными органами исполнительной власти» с изменениями.

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