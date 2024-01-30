Сдавал врагу места размещения Сил обороны: сообщено о подозрении киевлянину

За денежное вознаграждение, используя Телеграм, он передавал россиянам информацию о размещении военных объектов в столице для последующей задачи по ним ракетных обстрелов.

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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, сдававшему врагу места размещения Сил обороны Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, киевлянину сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники спецслужбы государства-агрессора привлекли к преступной деятельности местного жителя. Они давали ему задачу проводить разведку о расположении объектов критической инфраструктуры, мест дислокации подразделений Сил обороны Украины и подготовке военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что также он должен был информировать врага о местах возможного хранения и ремонта военной техники, последствиях обстрелов и поражений врагом зданий в Киеве.

За денежное вознаграждение, используя Телеграм, он передавал представителям спецслужб государства-агрессора информацию о размещении военных объектов в столице для дальнейшего задания по ним ракетных обстрелов.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей.

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