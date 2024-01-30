Здавав ворогу місця розміщення Сил оборони: повідомлено про підозру киянину

За грошову винагороду, використовуючи Телеграм, він передавав росіянам інформацію про розміщення військових об’єктів в столиці для подальшого завдання по ним ракетних обстрілів.

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У Києві повідомили про підозру чоловіку, який здавав ворогу місця розміщення Сил оборони України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, киянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, співробітники спецслужби держави-агресора залучили до злочинної діяльності місцевого мешканця. Вони давали йому завдання проводити розвідку щодо розташування об’єктів критичної інфраструктури, місць дислокації підрозділів Сил оборони України та підготовки військовослужбовців ЗСУ.

Зазначається, що також він мав інформувати ворога про місця можливого зберігання і ремонту військової техніки, наслідки обстрілів та уражень ворогом будівель у м. Києві.

За грошову винагороду, використовуючи Телеграм, він передавав представникам спецслужб держави-агресора інформацію про розміщення військових об’єктів в столиці для подальшого завдання по ним ракетних обстрілів.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою.

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