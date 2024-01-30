Toyota попереджає керманичів негайно їхати на ремонт через загрозу вибуху подушок

Toyota попередила 50 000 водіїв у США припинити водіння та везти авто в автосервіси.

Джерело фото: toyota.com.ua

Японський автовиробник Toyota Motor закликав власників близько 50 тисяч старих автомобілів у США відразу їхати на ремонт через потенційну небезпеку вибуху повітряних подушок, яка може призвести до серйозних наслідків для водіїв. Згідно із повідомленням Reuters, відкликання стосується певних моделей, включаючи Corolla та RAV4, з надувними подушками безпеки від Takata.

Відзначається, що ці подушки безпеки вже призвели до понад 30 смертей та сотень поранень у всьому світі, а в останнє десятиліття було відкликано понад 67 мільйонів таких подушок в США. Цей масштабний виклик безпеки автомобіля став найбільшим в історії.

Зокрема, Toyota видає рекомендацію "не їздити" для певних автомобілів Corolla, Corolla Matrix та RAV4 певних модельних років. Для деяких моделей Corolla і Matrix вже існує ризик розкриття подушок безпеки, навіть без зіткнення.

Інші автовиробники також вже надавали аналогічні попередження для автомобілів з такими старими надувними подушками безпеки Takata. Уточнення щодо того, чи виникли випадки серйозних травм чи смертельних інцидентів у випадку автомобілів Toyota, не надходило. Національне управління безпеки дорожнього руху США утрималося від надання коментарів на цей рахунок.

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