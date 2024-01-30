Toyota предупреждает водителей немедленно ехать на ремонт из-за угрозы взрыва подушек

Toyota предупредила 50 000 водителей в США прекратить вождение и везти авто в автосервисы.

Источник фото: toyota.com.ua

Японский автопроизводитель Toyota Motor призвал владельцев около 50 тысяч подержанных автомобилей в США сразу ехать на ремонт из-за потенциальной опасности взрыва воздушных подушек, которая может привести к серьезным последствиям для водителей. Согласно сообщению Reuters, отзыв касается определенных моделей, включая Corolla и RAV4, с надувными подушками безопасности от Takata.

Отмечается, что эти подушки безопасности уже привели к более 30 смертям и сотням ранений во всем мире, а в последнее десятилетие было отозвано более 67 миллионов таких подушек в США. Этот масштабный вызов безопасности автомобиля стал крупнейшим в истории.

В частности, Toyota выдает рекомендацию "не ездить" для определенных автомобилей Corolla, Corolla Matrix и RAV4 определенных модельных лет. Для некоторых моделей Corolla и Matrix уже существует риск раскрытия подушек безопасности, даже без столкновения.

Другие автопроизводители также уже предоставляли аналогичные предупреждения для автомобилей с такими старыми надувными подушками безопасности Takata. Уточнения относительно того, возникли ли случаи серьезных травм или смертельных инцидентов в случае автомобилей Toyota, не поступало. Национальное управление безопасности дорожного движения США воздержалось от предоставления комментариев на этот счет.

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