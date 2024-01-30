В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры

Подвыпивший мужчина решил продемонстрировать друзьям оружие и открыл огонь из пистолета из окна своей квартиры.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве полиция задержала нетрезвого мужчину, который решил похвастаться перед друзьями и начал стрелять из окна своей квартиры из травматического пистолета.

По информации полиции Киева, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Местный житель сообщил полиции о случае стрельбы из окна, и на место происшествия отправились патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Обнаружив нарушителя неподалеку от дома, полицейские осуществили его задержание в соответствии со статьей 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У мужчины был изъят травматический пистолет, патроны и стреляная гильза.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Согласно санкциям этой статьи, мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.