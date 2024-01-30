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Течение исковой давности, определенное Гражданским кодексом, останавливается на время военного положения, - вступил в силу закон

30 января вступил в силу закон, определяющий, что на срок действия военного положения в Украине останавливается течение исковой давности, определенный Гражданским кодексом.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

  1. В Украине

В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры

10:27, 30 января 2024
Подвыпивший мужчина решил продемонстрировать друзьям оружие и открыл огонь из пистолета из окна своей квартиры.
В Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве полиция задержала нетрезвого мужчину, который решил похвастаться перед друзьями и начал стрелять из окна своей квартиры из травматического пистолета.

По информации полиции Киева, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Местный житель сообщил полиции о случае стрельбы из окна, и на место происшествия отправились патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Обнаружив нарушителя неподалеку от дома, полицейские осуществили его задержание в соответствии со статьей 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У мужчины был изъят травматический пистолет, патроны и стреляная гильза.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по статье 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Согласно санкциям этой статьи, мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

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