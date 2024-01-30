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Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. В Україні

У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна своєї квартири

10:27, 30 січня 2024
Напідпитку чоловік вирішив продемонструвати друзям зброю та відкрив вогонь з пістолета з вікна своєї квартири.
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна своєї квартири
Джерело фото: поліція Києва
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У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який вирішив похизуватися перед друзями та почав стріляти з вікна своєї квартири з травматичного пістолета.

За інформацією поліції Києва, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Місцевий мешканець повідомив поліцію про випадок стрілянини з вікна, і на місце пригоди вирушили патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Виявивши порушника неподалік від будинку, поліцейські здійснили його затримання відповідно до статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка був вилучений травматичний пістолет, набої та стріляна гільза.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Згідно з санкціями цієї статті, чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі.

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