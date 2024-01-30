У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна своєї квартири

Напідпитку чоловік вирішив продемонструвати друзям зброю та відкрив вогонь з пістолета з вікна своєї квартири.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який вирішив похизуватися перед друзями та почав стріляти з вікна своєї квартири з травматичного пістолета.

За інформацією поліції Києва, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Місцевий мешканець повідомив поліцію про випадок стрілянини з вікна, і на місце пригоди вирушили патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Виявивши порушника неподалік від будинку, поліцейські здійснили його затримання відповідно до статті 298–2 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка був вилучений травматичний пістолет, набої та стріляна гільза.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Згідно з санкціями цієї статті, чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі.

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