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  1. У світі

Компанія Neuralink Ілона Маска вперше ввела електронний чип у людський мозок

09:33, 30 січня 2024
Neuralink вперше активувала чип у людському мозку, який здатен зчитувати інформацію та дозволить керувати смартфонами за допомогою думок.
Компанія Neuralink Ілона Маска вперше ввела електронний чип у людський мозок
Джерело фото: 7dniv.rv.ua
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Компанія Neuralink, яку заснував відомий американський підприємець Ілон Маск, досягла значного прориву, вперше успішно ввівши електронний чип у людський мозок. Про це заявив сам Маск. Імплантат був успішно впроваджений в мозок першої людини, і вже на цьому етапі результати виявилися багатообіцяючими у вивченні нейронів.

Як пише New York Post, чіп включає тисячі електродів, які зчитують інформацію з мозку, включаючи активність нейронів, пов'язану з моторикою. Отримані нервові сигнали передаються на комп'ютер, де вони можуть бути дешифровані. Цей пристрій має потенціал дозволити людям керувати різними пристроями, такими як телефони або комп'ютери, просто за допомогою думок.

Neuralink спеціалізується на розробці мозкових імплантатів з метою допомогти паралізованим особам відновити рух та лікувати інші неврологічні захворювання. Крім того, чіп може використовуватися для управління комп'ютерами та смартфонами без допомоги рук.

Ілон Маск зазначив, що першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Neuralink розпочала набір добровольців для клінічних випробувань у вересні 2023 року, після отримання дозволу від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Однак ідея таких мозкових імплантів викликає сумніви та критику через можливі проблеми з літієвою батареєю та схожість забезпечення безпеки. Критики також висловлюють сумніви щодо можливості витягти чіп з голови без пошкодження мозкових тканин.

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