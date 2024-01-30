Компания Neuralink Илона Маска впервые ввела электронный чип в человеческий мозг

Neuralink впервые активировала чип в человеческом мозге, который способен считывать информацию и позволит управлять смартфонами с помощью мыслей.

Источник фото: 7dniv.rv.ua

Компания Neuralink, которую основал известный американский предприниматель Илон Маск, достигла значительного прорыва, впервые успешно введя электронный чип в человеческий мозг. Об этом заявил сам Маск. Имплантат был успешно внедрен в мозг первого человека, и уже на этом этапе результаты оказались многообещающими в изучении нейронов.

Как пишет New York Post, чип включает тысячи электродов, которые считывают информацию из мозга, включая активность нейронов, связанную с моторикой. Полученные нервные сигналы передаются на компьютер, где они могут быть дешифрованы. Это устройство имеет потенциал позволить людям управлять различными устройствами, такими как телефоны или компьютеры, просто с помощью мыслей.

Neuralink специализируется на разработке мозговых имплантатов с целью помочь парализованным лицам восстановить движение и лечить другие неврологические заболевания. Кроме того, чип может использоваться для управления компьютерами и смартфонами без помощи рук.

Илон Маск отметил, что первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Neuralink начала набор добровольцев для клинических испытаний в сентябре 2023 года, после получения разрешения от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Однако идея таких мозговых имплантов вызывает сомнения и критику из-за возможных проблем с литиевой батареей и схожесть обеспечения безопасности. Критики также выражают сомнения относительно возможности извлечь чип из головы без повреждения мозговых тканей.

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