Украина и Бельгия планируют совместное оборонное производство

Украина и Бельгия подписали меморандум о сотрудничестве в производстве вооружения, ремонте и подготовке специалистов и технического персонала.

Источник фото: mil.gov.ua

Украина и Бельгия подписали меморандум о сотрудничестве по дальнейшему развитию отношений в сфере оборонного производства. Мероприятия, предусмотренные соглашением, направлены на расширение сотрудничества между странами в контексте создания совместных предприятий и локализации оборонного производства в Украине.

Партнерство предусматривает внедрение совместных проектов с целью повышения потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности.

Среди конкретных инициатив, которые рассматриваются, - совместное производство различных типов и видов вооружений, организация ремонта и подготовки специалистов и технического персонала. Меморандум также предусматривает реализацию других мероприятий, направленных на укрепление и развитие современной оборонной индустрии в Украине.

Заместитель Минобороны выразил уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве с Бельгией, особенно в контексте создания совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам.

"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", - отметил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

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