Ллойд Остин и Йенс Столтенберг обсудили увеличение производства оружия и поддержку Украины

Министр обороны США и генсек НАТО обсудили поддержку Украины и усиление оборонного производства.

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Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу, во время которой обсудили критическую необходимость быстрого увеличения оборонного производства для удовлетворения потребностей Украины. Об этом сообщили в Пентагоне по итогам встречи.

Оба лидера подчеркнули важность быстрого увеличения оборонного производства для оказания поддержки Украине, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса. Это необходимо для выполнения повышенных требований оборонных планов, которые были приняты на Вильнюсском саммите.

В контексте обсуждения ситуации в Украине, лидеры также выразили важность сохранения единства НАТО и постоянной поддержки Альянса. Во время встречи также обсуждалась безопасность на Ближнем Востоке, в частности выражено возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.

Министр Остин и генсек Столтенберг также подтвердили свою поддержку заявке Швеции на вступление в Альянс и выразили надежду, что Венгрия завершит процесс ратификации.

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