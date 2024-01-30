Ллойд Остін та Єнс Столтенберг обговорили збільшення виробництва зброї та підтримку України

Міністр оборони США і генсек НАТО обговорили підтримку України та посилення оборонного виробництва.

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Міністр оборони США Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели зустріч, під час якої обговорили критичну необхідність швидкого збільшення оборонного виробництва для задоволення потреб України. Про це повідомили у Пентагоні за підсумками зустрічі.

Обидва лідера наголосили на важливості швидкого збільшення оборонного виробництва для надання підтримки Україні, поповнення запасів боєприпасів та обладнання Альянсу. Це є необхідним для виконання підвищених вимог оборонних планів, які були прийняті на Вільнюському саміті.

В контексті обговорення ситуації в Україні, лідери також висловили важливість збереження єдності НАТО та постійної підтримки Альянсу. Під час зустрічі також обговорювалася безпека на Близькому Сході, зокрема висловлено обурення та скорботу через загибель та поранення американських військових у Йорданії.

Міністр Остін і генсек Столтенберг також підтвердили свою підтримку заявці Швеції на вступ до Альянсу та висловили надію, що Угорщина завершить процес ратифікації.

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