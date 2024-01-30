30 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

В Україні святкують День фахівця військово-соціального управління Збройних Сил.

Джерело фото: yavoriv-info.com.ua

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У вівторок, 30 січня, в Україні відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних Сил, а також відзначається Шкільний день ненасильства і миру. У церковному календарі цей день відзначається як пам'ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого, відомого як Трисвяття або Собор Трьох Святителів.

Яке сьогодні церковне свято

30 січня в церковному календарі – день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). Свято Трьох Святителів було започатковано в IX столітті під час гарячих дискусій про те, хто з цих трьох святителів є найважливіший. Вирішено вважати їх рівними, і свято стало визнанням їхнього значущого внеску в християнство. Перша згадка про святкування цього дня датується 1076 роком.

З цього приводу в Україні та у християнському світі віряни вшановують пам'ять і святість Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого, визнаючи їхню важливу роль у розвитку християнства та їхній внесок у богослов'я.

Календар важливих подій за 27 січня:

9 рік до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;

1644 рік — Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1648 рік — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією;

1649 рік — королю Англії Карлу І відрубали голову;

1697 рік — за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону — і попутно відкриває варіаційне числення;

1703 рік — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана;

1790 рік — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1835 рік — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;

1847 рік — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;

1853 рік — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;

1868 рік — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 рік — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;

1901 рік — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1911 рік — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;

1915 рік — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 рік — здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1932 рік — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон";

1933 рік — прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1941 рік — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Лівії;

1972 рік — у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею";

1992 рік — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

2004 рік — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 рік — вийшла в продаж операційна система Windows Vista;

2015 рік — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

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