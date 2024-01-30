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Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. Суспільство

30 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

08:30, 30 січня 2024
В Україні святкують День фахівця військово-соціального управління Збройних Сил.
30 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі
Джерело фото: yavoriv-info.com.ua
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У вівторок, 30 січня, в Україні відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних Сил, а також відзначається Шкільний день ненасильства і миру. У церковному календарі цей день відзначається як пам'ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого, відомого як Трисвяття або Собор Трьох Святителів.

Яке сьогодні церковне свято

30 січня в церковному календарі – день пам’яті Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова Назіанзина та Івана Золотоустого (Трисвяття або Собор Трьох Святителів). Свято Трьох Святителів було започатковано в IX столітті під час гарячих дискусій про те, хто з цих трьох святителів є найважливіший. Вирішено вважати їх рівними, і свято стало визнанням їхнього значущого внеску в християнство. Перша згадка про святкування цього дня датується 1076 роком.

З цього приводу в Україні та у християнському світі віряни вшановують пам'ять і святість Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого, визнаючи їхню важливу роль у розвитку християнства та їхній внесок у богослов'я.

Календар важливих подій за 27 січня:

9 рік до н. е. — урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік — в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;

1644 рік — Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1648 рік — Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією;

1649 рік — королю Англії Карлу І відрубали голову;

1697 рік — за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону — і попутно відкриває варіаційне числення;

1703 рік — згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв — колишніх васалів клану Ако — за свого пана;

1790 рік — у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1835 рік — Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;

1847 рік — місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;

1853 рік — в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;

1868 рік — у Києві відкрилася музична школа (тепер — Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 рік — Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;

1901 рік — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1911 рік — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;

1915 рік — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 рік — здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста";

1932 рік — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон";

1933 рік — прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1941 рік — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Лівії;

1972 рік — у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею";

1992 рік — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

2004 рік — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом;

2007 рік — вийшла в продаж операційна система Windows Vista;

2015 рік — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

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