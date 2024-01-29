Україна та Німеччина обговорили питання укладення двосторонніх безпекових зобов'язань

Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Фото: president.gov.ua

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Відбувся дводенний раунд переговорів представників України із представниками німецького уряду щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку України. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

Як відомо, Україна підписала з Британією угоду щодо гарантій безпеки. Аналогічний крок готова зробити і Франція.

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