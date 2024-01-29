Украина и Германия обсудили вопрос заключения двусторонних обязательств по безопасности

Стороны обсудили формулировку ключевых положений соглашения, терминологии и юридические формальности.

Фото: president.gov.ua

Состоялся двухдневный раунд переговоров представителей Украины с представителями немецкого правительства по заключению двустороннего соглашения о обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке Украины. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Стороны обсудили формулировку ключевых положений соглашения, терминологии и юридические формальности.

Представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время.

Как известно, Украина подписала с Британией соглашение о гарантиях безопасности. Такой же шаг готова сделать и Франция.

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