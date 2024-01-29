Дмитрий Кулеба сообщил, когда назначат посла Украины в Венгрии

Послом Украины в Венгрии станет Федор Шандор.

Федор Шандор вскоре будет назначен послом Украины в Венгрии. Об этом 29 января на встрече с прессой сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, задержка этого вопроса возникла по двум причинам.

«Первая причина – ему нужно было уволиться из Вооруженных Сил Украины. Это большая проблема, но вроде бы какая-то юридическая модель была найдена. Второе – восстановленная процедура спецпроверок для кандидатов на послов и для уже назначенных послов. Он прошел, насколько мне известно, эту проверку или уже на финальной стадии прохождения», – заявил «Радио Свобода» министр.

Он добавил, что назначение Шандора будет «вот-вот».

Ранее Венгрия утвердила назначение нового посла Украины.

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