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Апелляционная палата ВАКС оставила под заочным арестом нардепа Дубневича

21:14, 29 января 2024
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу, подозреваемому по делу о хищении газа на 2,1 млрд грн
Апелляционная палата ВАКС оставила под заочным арестом нардепа Дубневича
Фото: hromadske
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В понедельник, 29 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 13 ноября 2023 года об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил официальный сайт АП ВАКС.

«Особа подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК).

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС без изменений», - сказано в сообщении.

В АП ВАКС не указывают фамилию нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о народном депутате Ярославе Дубневиче.

Таким образом, нардеп был оставлен под заочным содержанием под стражей.

Ранее сообщалось, что ВАКС поручил НАБУ осуществить привод народного депутата Дубневича в суд.

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