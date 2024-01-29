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Апеляційна палата ВАКС залишила під заочним арештом нардепа Дубневича

21:14, 29 січня 2024
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід нардепу Ярославу Дубневичу, підозрюваному у справі щодо розкрадання газу на 2,1 млрд грн.
Апеляційна палата ВАКС залишила під заочним арештом нардепа Дубневича
Фото: hromadske
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У понеділок, 29 січня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 листопада 2023 року про обрання народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Про це повідомив офіційний сайт АП ВАКС.

«Особа підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК).

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін», - сказано у повідомленні.

У АП ВАКС не вказують прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про народного депутата Ярослава Дубневича.

Таким чином, нардепа залишили під заочним триманням під вартою.

Раніше ми писали, що ВАКС доручив НАБУ здійснити привід народного депутата Дубневича до суду.

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