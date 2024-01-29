Дмитро Кулеба повідомив, коли призначать посла України в Угорщині

Послом України в Угорщині стане Федор Шандор.

Федора Шандора навдовзі призначать послом України в Угорщині. Про це 29 січня на зустрічі з пресою повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, затримка цього питання виникла з двох причин.

«Перша причина – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге – відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження», – заявив «Радіо Свобода» міністр.

Він додав, що призначення Шандора буде «ось-ось».

Раніше Угорщина затвердила призначення нового посла України.

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