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  1. Общество

30 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

08:30, 30 января 2024
В Украине празднуют День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил.
30 января: что сегодня отмечают в Украине и мире
Источник фото: yavoriv-info.com.ua
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Во вторник, 30 января, в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил, а также отмечается Школьный день ненасилия и мира. В церковном календаре этот день отмечается как память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого, известного как Трисвятие или Собор Трех Святителей.

Какой сегодня церковный праздник

30 января в церковном календаре - день памяти Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого (Трисвятие или Собор Трех Святителей). Праздник Трех Святителей был основан в IX веке во время горячих дискуссий о том, кто из этих трех святителей является самым важным. Решено считать их равными, и праздник стал признанием их значимого вклада в христианство. Первое упоминание о праздновании этого дня датируется 1076 годом.

По этому поводу в Украине и в христианском мире верующие чтят память и святость Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, признавая их важную роль в развитии христианства и их вклад в богословие.

Календарь важных событий за 27 января:

9 год до н. э. - торжественное освящение на Марсовом поле в Риме "Алтаря Мира" из белого мрамора в честь триумфа императора Августа;

1018 год - в замке Ортенбург в Будишине польский князь Болеслав Храбрый заключает с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение;

1644 год - Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея;

1648 год - Нидерландская революция: заключен Мюнстерский мирный договор, прекративший войну между Нидерландами и Испанией;

1649 год - королю Англии Карлу І отрубили голову;

1697 год - за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне - и попутно открывает вариационное исчисление;

1703 год - согласно преданию, в Эдо состоялась месть сорока семи самураев - бывших вассалов клана Ако - за своего господина;

1790 год - в Великобритании состоялись испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило потом 40 лет и помогло спасти жизни сотен людей в штормовом море;

1835 год - Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона;

1847 год - город Ерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско;

1853 год - в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо;

1868 год - в Киеве открылась музыкальная школа (теперь - Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра);

1894 год - Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток;

1901 год - интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита;

1902 год - Великобритания и Япония подписали соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии;

1911 год - в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на расстоянии 10 км было уничтожено все живое;

1915 год - атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подводные лодки;

1918 год - Украинская Центральная Рада постановила создать добровольческую украинскую армию;

1930 год - осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы;

1931 год - в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города";

1932 год - в Финляндии введен в действие "сухой закон";

1933 год - приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии;

1941 год - британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Ливии;

1972 год - в североирландском Дерри британские солдаты расстреляли демонстрацию ирландских католиков, убив 14 человек; эти события названы "Кровавым воскресеньем";

1992 год - в Хельсинки Украина присоединилась к членству в Совете по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

2004 год - создана первая статья Википедии на украинском языке - Атом;

2007 год - вышла в продажу операционная система Windows Vista;

2015 год - пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН.

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