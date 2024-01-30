Україна та Бельгія планують спільне оборонне виробництво

Україна та Бельгія підписали меморандум про співпрацю у виробництві озброєння, ремонті та підготовці спеціалістів і технічного персоналу.

Джерело фото: mil.gov.ua

Україна та Бельгія підписали меморандум про співпрацю щодо подальшого розвитку відносин у сфері оборонного виробництва. Заходи, передбачені угодою, спрямовані на розширення співпраці між країнами в контексті створення спільних підприємств та локалізації оборонного виробництва в Україні.

Партнерство передбачає впровадження спільних проєктів з метою підвищення потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості.

Серед конкретних ініціатив, які розглядаються, – спільне виробництво різних типів та видів озброєнь, організація ремонту та підготовки спеціалістів і технічного персоналу. Меморандум також передбачає реалізацію інших заходів, спрямованих на зміцнення та розбудову сучасної оборонної індустрії в Україні.

Заступник Міноборони виразив впевненість у подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві з Бельгією, особливо в контексті створення спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами.

«Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві», – наголосив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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