ДПС роз’яснила нюанси повернення сум помилково або надміру сплачених податків через єдиний рахунок

Платник податків має право через е-кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених ПЗ та пені, наявних на дату формування Реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків.

Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила нюанси повернення сум помилково та/або надміру сплачених податків через єдиний рахунок.

Так, нормами п. 35-1.8 ПКУ встановлено: суми помилково та/або надміру сплачених платником податків грошових зобов’язань (зобов’язань з єдиного внеску) і пені, за даними контролюючого органу, вважаються коштами, що надійшли на єдиний рахунок, і враховуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, при формуванні Реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків на дату формування такого Реєстру.

Платник податків має право через Електронний кабінет визначити напрям використання суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені, наявних на дату формування Реєстру платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків, які повинні враховуватися при формуванні такого Реєстру.

Положення цього пункту не позбавляють платника податків права на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань і пені у порядку, визначеному ст. 43 цього Кодексу.

Реєстр платежів з єдиного рахунку в розрізі окремого платника податків, який був надісланий до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунку, стає доступним для перегляду таким платником податку через Електронний кабінет у порядку, передбаченому ст. 42-1 цього Кодексу (п. 35-1.9 ПКУ).

Відповідно до п. 35-1.10 ПКУ порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм цієї статті центральними органами виконавчої влади встановлено Постановою КМУ від 29.04.2020 №321 «Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим. 1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади» зі змінами.

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